陳金德農地政策惹議 綠黨痛批「墮落！」

2017-11-16 10:13

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭代理縣長陳金德農地政策引起各方爭議，他受訪時表示，農村發展要考慮農村經濟、農民生存與收入，不同的夢想和理想，各自努力，但是不要把自己的夢想建立在他人痛苦之上，不要用自己的理想，踐踏農民的生存權，而應回到依法行政的本質。綠黨中執委吳紹文今天痛批，才要請民進黨不要把自己的墮落建築在人民的痛苦上。

陳金德昨天在議會施政報告前受訪表示，維護農民的權利是憲法所保障，作為一個地方政府，當然要依法行政，回到依法行政的本質，針對農舍相關問題，回到行政本質，會依法按照不同樣態情節輕重，來逐一做檢討和施政，大家目標一致，都是想維護宜蘭好山好水、青山綠水，維護生產環境、農村發展是大家所希望的。

陳金德指出，對於農村發展，除了青山綠水、除了稻田之外，還要考慮農村的經濟、農民的生存及農民的收入，合法的情況之下，這些東西都要兼顧，懇切地說，既然大家目標都一致，每個人心中都有一把尺，不同的價值觀，不同的夢想和理想，各自努力，但是不要把自己的夢想建立在他人痛苦之上，不要把自己的理想，踐踏農民生存權，回到依法行政的本質。

綠黨中執委同時也是宜蘭新農的吳紹文指出，民進黨陳金德代理縣長在議會施政報告中，回覆紛紛擾擾的農舍解禁風波時說，「不要把自己的理想建築在他人的痛苦上」，看來民進黨真的玩起這個論述，「農地農用是建築在老農的痛苦上」，這種粗暴簡單的選舉語言，2016年是國民黨玩，今年換民進黨，黨外精神墮落至此，感到心痛得無以復加。

吳紹文說，2017年的今天，民進黨不改善工會組織條件，反過來向資本家嚴重傾斜；不亟思國民住宅的可能，反過來跟財團聯手炒地皮；不努力提升農民權益（退休保險、職災保險、災損保險），反過來侵蝕農業生產要件的農地；不嚴格執行環境污染檢查，反過來放寬各種污染標準。

吳紹文指出，老自耕農要的是什麼？老農要的是尊嚴、要的是種田可以養家活口，民進黨竟然墮落到只能從放鬆農舍管制下手，召喚農民歸隊，這就是2017年民進黨的面貌，令人痛心疾首。

吳紹文表示，如果真的關心農地面積、農民權益，請政府積極制定「老農可以離農、農地不能離農」的農地農用政策，透過比例地交換、國家收購老農離農地等各項政策，積極保障老農權益，並同時保護早已低於警戒線的國安糧食用地。

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