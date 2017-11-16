勞基法修正案本週付委 傳綠委將醞釀「3大加碼」

行政院日前說明勞基法「一例一休」修法，行政院長賴清德（圖）表示這次修法主要有「四不變」與「四彈性」。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-11-16 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法有關「一例一休」再修法，修正草案本週五付委，因朝野仍未取得共識，週五付委「充滿變數」，且民進黨也有立委打算提案幫勞工爭取空間，有重要內閣官員透露，綠委將提案爭取「3大加碼」，盼能力挽狂瀾。

根據《上報》報導，有民進黨立委透露，鬆綁七休一等修法勢必是推定了，因此未來法案進入立院委員會審查時，只能盡量多替勞工要一些。有內閣官員透露，綠委醞釀爭取的3大加碼，包括「加班時數計算」、「輪班間隔」、「補休加乘」3大項。

報導指出，這3大方向勞動部近日已掌握，其中針對加班時數問題，不少立委都認為，新修法的方案殘害「以價制量」精神，因此主張至少維持加班時數「做一給四」，或「加班未滿兩小時，仍以兩小時計算」。

針對輪班問題，立委不滿縮短輪班間隔將侵害勞工身心健康，認為應該設多重把關機制，若企業有需求，應該向中央及勞動部申請許可後，才可放行輪休時間縮短至8小時。另外在補休部分，藍委蔣萬安、綠委林靜儀都主張，加班費若換補休，補休時數應比照加班費加乘。

此外，除了3大加碼，也有民進黨立委欲在「鬆綁七休一」增設把關門檻，有綠委認為，台灣工會組織太少，未來不排除提案要求沒工會的企業，不准申請鬆綁七休一。