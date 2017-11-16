年薪高達500萬？ 霸氣議員PO出薪資單打臉

2017-11-16 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕不滿被反年改的軍公教人士指稱年薪高達500萬，桃園市議員王浩宇因此在臉書怒PO自己的扣繳憑單來打臉！

「我大概是史上第一個公布扣繳憑單的議員」。王浩宇表示，因為某些反年改軍公教，一直污名化說他年薪有500萬，因此在臉書公開扣繳憑單以此為證，「我的薪資就是138萬元，這還包含1.5個月年終，最後還要繳掉8萬左右的稅金，平均月收入為10.8萬」。王浩宇也說，相對於老師70至100多萬的年薪，若加上超鐘點與輔導課的收入，其實差距沒有很大。

王浩宇指出，其他福利和補助都必須要「單據核銷」，助理費等等的津貼，都是直接匯款給助理，根本不可能進到他的帳戶裡；另外，服務處每個月的助理費超支7萬元、辦公室每個月的費用，也都固定會超過政府所補助的2萬元。王浩宇也感嘆，這幾年靠當議員根本存不到什麼錢，「要不是真的有熱忱，我真的專心賣襪子比較好賺」。

網友見狀也在文章下方留下正反意見，「這是薪資部分喔，公務員其他的補助費，從來都是不會顯示在薪資名細上的...」、「議員收入只有這樣，我個人絕~對~信…不知道大家信不信？」、「其他議員一起公佈更好！包工程 包午餐 搞建築的應該不敢公佈！」、「這工作真的需要熱誠 加油」。