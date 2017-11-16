陳慶男2015年3進總統府 黃國昌：吳敦義別再裝不熟！

時代力量立委黃國昌特別點出2015年12月陳慶男3次進出總統府，並點名當時的副總統吳敦義，「還要再跟陳慶男裝不熟嗎？」（資料照，記者張嘉明攝）

2017-11-16 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕針對藍營立委以錄音檔指控總統府為慶富造船施壓軍方撥款給獵雷艦案，總統府15日晚間公布近年來慶富董事長陳慶男父子出入總統府的紀錄。時代力量立委黃國昌特別點出2015年12月陳慶男3次進出總統府，並點名當時的副總統吳敦義，「還要再跟陳慶男裝不熟嗎？」

黃國昌15日在臉書上表示，陳慶男這對父子神通廣大，把總統府當自己家進出，其中特別關鍵的時刻，是2015年12月。9號陳慶男與負責處理聯貸的黃高明去見總統府副秘書長熊光華，29號先去行政院參加簡太郎的喬貸款會議，當天再接著參加吳敦義在總統府的午宴。

黃國昌指出，後來吳敦義的前辦公室主任蕭長瑞在台灣銀行幫忙慶富喬貸款，讓台銀在2016年1月改變心意，過程節奏緊密，「吳敦義今天還有臉說民進黨？吳敦義還要再跟陳慶男裝不熟嗎？」

另外，黃國昌也呼籲，去年9月23日陳慶男和其兒陳偉志也進出總統府，拜訪總統府第三局局長李南陽與新南向辦公室主任黃志芳，雖然與陳偉志所說的9月27日時間不符，但總統府仍應向國人清楚說明，當日雙方究竟談了些什麼內容，而非用獵雷艦不是黃志芳業務便含糊帶過。