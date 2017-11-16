宋楚瑜「蹭照」川普？ 他現場目擊曝真相

我國APEC領袖代表宋楚瑜在APEC（亞太經合會）與美國總統川普合照，被中國媒體以「蹭照」嘲諷，稱宋楚瑜的行為讓人「不忍睹」。（圖擷取自謝金河臉書）

2017-11-16 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕我國APEC領袖代表宋楚瑜在APEC（亞太經合會）與美國總統川普合照，被中國媒體以「蹭照」嘲諷，稱宋楚瑜的行為讓人「不忍睹」。上週陪同宋楚瑜前往APEC會議的財信傳媒董事長謝金河還原當時拍照過程，駁斥中國媒體「蹭照」的說法，「為『蹭照』說句公道話！」

謝金河15日晚間在臉書上PO文指出，這次APEC的晚宴拍照，他從頭到尾都在現場，8時開始的晚宴，我國代表團6時30分就到達現場，他趁著各國元首沒有到場，把他們桌上的名牌先拍下來。宋楚瑜的位置與川普隔了2個坐位，這2個位子坐泰國總理帕拉育夫婦，宋楚瑜的右手邊則坐新加坡總理李顯龍夫婦。位置這樣排，各國元首只能跟左右兩側的鄰居聊天，泰國總理夫人會說英文，川普頭朝右邊，宋楚瑜有機會跟川普聊幾句。

謝金河表示，大約到10時50分左右，川普第一個起身，要回去休息，此時坐在右側的領袖都起立，宋楚瑜也起立致意，順便招手請女兒宋鎭邁一起去致意，這是很自然的禮貌。謝金河說，「蹭」字在台灣很少用，蹭字接近磨或擦，在中國較常用，用這個「蹭」字形容宋楚瑜的表現就很不厚道。

謝金河自稱是最認真觀察這場晚宴領袖們現場互動的人，他表示，自己拍下許多照片，絲毫感覺不到宋楚瑜有「蹭」的味道，而川普是天王級領䄂，川普要走了，各國領袖都會上前跟他合照，宋主席要鎮邁小姐上前一起合影，這也是十分自然的事。謝金河說，宋楚瑜在峰會現場與川普有很多自然互動的鏡頭，不需要為了一張照片跟很多人蹭來蹭去，「我是當天在現場的人，有必要再為宋先生說句公道話！」

宋楚瑜的位置與川普隔了2個坐位，這2個位子坐泰國總理帕拉育夫婦，宋楚瑜的右手邊則坐新加坡總理李顯龍夫婦。（圖擷取自謝金河臉書）

謝金河說，宋楚瑜在峰會現場與川普有很多自然互動的鏡頭。（圖擷取自謝金河臉書）