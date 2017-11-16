對抗中國限制台灣國際空間 美國會建議邀台軍演

2017-11-16 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會美中經濟與安全審查委員會今天公布年度報告，建議邀請台灣參與軍事演習，總統府表示感謝，並且強調台灣會持續與美方保持密切溝通與合作，相信更健全的台美關係有助於區域和平及穩定。

《中央社》報導，美中經濟與安全審查委員會（US-China Economic and Security Review Commission, USCC）今向國會遞交「2016年USCC年度報告」，其中也針對中國與台灣關係發展做出論述與建議。報告中呼籲美國政府應當邀請台灣參與，或至少以觀察員身分，參加由美國主導的雙邊或多邊軍事與安全演習，像是環太平洋軍事演習（RIMPAC）、紅旗（Red Flag）軍事演習、「網路風暴」（Cyber Storm）網路攻防演習等，以支持台灣增強國防實力，擴大台灣在區域與國際安全貢獻的機會，並對抗中國限制台灣國際空間的企圖。

報告中也指出，自總統蔡英文於2016年當選至今，兩岸緊張關係持續升高，儘管蔡總統主張維持現狀，但中國仍對蔡總統不願承認「九二共識」感到不滿。針對中共總書記習近平於中共第19次全國代表大會後全面掌權，委員會主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）更表示，中國方面寧可增加壓力，也不願降低。委員會委員武爾茲（Larry Wortzel）也認為，中國不會有所改變。武爾茲先前就曾警告，中國持續建軍，擴大軍事實力與技術，更有效監控，這對台灣是不利的。

總統府發言人林鶴明對此表示，總統府感謝美中經濟與安全審查委員會（US-China Economic and Security Review Commission, USCC）長期對台灣及亞太區域安全的關注，並強調台灣會持續與美方保持密切溝通與合作，提升雙邊的整體關係，相信更健全的台美關係有助於區域的和平及穩定。