立委提修法蒐集國民虹膜資料 成大教授提這3點反對

2017-11-15 23:04

〔記者鄭鴻達／台北報導〕有立委提案主張應蒐集國民的虹膜等生物資料，以供辨識身分。成大電機系教授李忠憲透露，已有技術可於一公里外辨識虹膜。他也列舉隱私考量、國安問題及資安問題三點考量，反對此提案。

民進黨立委鍾佳濱提「戶籍法部分條文修正草案」，明定國民應提供從出生至死亡都不會改變的容貌特徵（如虹膜等生物資料），以供辨識身份，引發隱私權、人權等爭議。

李忠憲於臉書貼文指出「現在的技術非常可怕」，表示虹膜便是是先進的科技，現在CMU Cylab （卡內基美濃大學Cylab實驗室）已發展出可在一公里外就可被動被辨識虹膜的技術，且虹膜辨識準確度比指紋高出1000倍。

李忠憲表示，他之前反對晶片身分證納入生物特徵資訊的理由，與反對這個技術的道理相差無幾，反對建置全民虹膜資料庫三點理由為隱私的考量、國安問題及資安問題。

他解釋，建置資料庫的資料若外洩，有隱私問題，因生物特徵一輩子都不會改變，一旦國家機器有此資料庫，可隨時監控人民的行蹤，萬一被濫用後果會很可怕。

李忠憲接著說，中國統戰情形嚴重，上至總統、市長，下至公民都是統戰對象，中國有「反分裂國家法」，台灣有「反統戰法」嗎？在台灣抓到的中國間諜屢被輕判，在這樣環境下建置此資料庫，考量不能以便利為上。

李忠憲說，愛沙尼亞的晶片身分證才出現嚴重資安問題，建置虹膜資料庫需高度資安防護，政府資安人力短缺，看來只能靠外包，但「採購法」頂多只能排除中資廠商，一旦失手，全台灣人生物特徵將落入敵手。

李忠憲也認為，商用手機、應用使用臉部、虹膜辨識，是小規模且個人自願，而大法官解釋文說國家不行蒐集人民指紋，是因全面強制而侵犯人權，指紋辨識尚需實體接觸，虹膜可遠端辨識，若不可使用指紋，豈可蒐集虹膜資料庫。