總統府清查慶富入府紀錄 馬吳多次宴會赫見陳慶男父子

總統府清查慶富案陳慶男父子進出總統府紀錄，赫然發現2人在馬政府執政期間多次入府，並成為馬、吳宴會上的賓客。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-11-15 21:47

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對藍營及部分媒體拿錄音爆料出來稱總統府施壓軍方撥款後，府方除第一時間駁斥外，內部也立即清查總統府近幾年的出入與會見情形。因為資料眾多，府方優先清查近年來總統府五長會見訪客紀錄，當中赫然發現陳慶男父子，包括已經因案滯留國外的大兒子陳偉郎，在馬政府執政期間，不僅多次成為馬、吳宴會座上賓，陳慶男的首席軍師，曾陪伴陳慶男出席簡太郎主持聯貸會議的慶富財務顧問黃高明也隨同入府，並在聯貸會議前夕的敏感時刻，與時任副秘書長的熊光華會見。

聯貸協調會前 入府會見熊光華

知情人士也整理出馬政府時代的驚人巧合：

104年09月18日 行政院秘書長簡太郎在行政院召開第一次聯貸協調會

104年12月8日 馬英九邀請陳慶男夫婦出席諾魯共和國總統國宴

104年12月9日 陳慶男偕同財務顧問黃高明進總統府見副秘書長熊光華

104年12月29日 行政院秘書長簡太郎在行政院召開第二次聯貸協調會

知情人士說，陳慶男在104年12月9日下午帶著慶富財務顧問會計師黃高明拜訪總統府副秘書長熊光華，同日晚上慶富在淡江大學召開增資說明會，兩週後（12月29日）吳敦義邀請陳慶男父子出席總統府國宴，同日簡太郎召集銀行團召開第二次協調會。聯貸從一再遭拒絕到露出曙光的12月期間，陳慶男父子一共進入總統府三次。

府方強調，在蔡政府去年520上任後至今，包含總統、副總統辦公室、總統府秘書長、兩位總統府副秘書長及辦公室、國安會秘書長及三位國安會副秘書長等辦公室相關會客記錄，並沒有與陳慶男父子聯繫，或者會面之記錄。

不過，總統府除清查五長外，也同步清查所有局處訪客紀錄，其中發現去年9月，陳慶男父子曾以希望拜會在扁政府時期曾一同出訪老友為由，向時任公共事務室主任李南陽（現任總統府第三局局長）、新南向辦公室黃志芳（時任外交部長），提出拜訪申請，而相關人員不疑有他，便接受他的拜訪，但陳慶男兒子就在與高雄市府官員會見時，誇稱自己到總統府溝通成功。

但府方強調，總統府的三局、新南向辦公室，主管業務不是總統府禮賓、新南向，就是跟獵雷艦沒有關係，兩人事後回想，當時陳慶男父子以多年前共同出訪為由的拜訪，現在看到所謂錄音檔爆料，才恍然大悟這是被設計了。

針對陳慶男、陳偉志父子去年9月23日入府紀錄，總統府秘書長吳釗燮在今日中午指示政風處就李南陽、黃志芳及兩人當時的秘書等相關人員進行調查，政風處也於傍晚完成相關約談。

李、黃兩人向政風處表示，過去因在前總統陳水扁任內陪同出訪，故認識當時隨團出訪的陳慶男，但不認識陳偉志。有關會面內容，李南陽表示僅是閒聊，曾提及陳偉志擔任南太平洋某國榮譽總領事等。黃志芳則表示，兩人絕大多數時間係就東南亞國家相關投資議題交換意見，會面過程也有辦公室同仁在場，也有留下會議記錄。

印象中在閒聊時陳慶男有提到海軍造艦計畫合約太嚴格一事，因與黃職責無關，故其未有任何回應。李、黃兩人皆向政風處表示，會面過程中陳慶男父子並未提出任何要求協助事項。

根據調查了解，當日陳慶男與陳偉志父子入府係由陳慶男電話主動邀約李、黃兩人，在同一時段先後拜訪，入府、離府及辦公室間移動皆由兩人秘書陪同，確認過程中除了兩人辦公室外，並未前往其他辦公室。

府方公布清查的紀錄如下：

1.99年11月5日（五）馬總統午宴款待2010台北國際花卉博覽會開幕期間訪台賓客賓，陳偉郎、陳偉志夫婦出席。

2.102年3月15日（五）馬總統午宴吐瓦魯國總理，陳慶男夫婦、陳偉志夫婦出席。

3.104年12月8日（二）馬總統午宴諾魯共和國總統，陳慶男夫婦出席。

4.104年12月9日（三）14:15～15:03，陳慶男、黃高明拜訪總統府副秘書長熊光華。

5.104年12月29日（二）吳副總統伉儷午宴瓜地馬拉共和國副總統，陳慶男夫婦出席。

6.105年9月23日（五）10:32～12:20，陳慶男、陳偉志拜訪總統府第三局局長李南陽、新南向辦公室主任黃志芳。