從越南APEC榮歸 宋楚瑜PO文大讚「以宋鎮邁為傲」

越南峴港APEC之行後，銜總統之命出訪的親民黨主席宋楚瑜，大讚女兒宋鎮邁，並以她為傲。（擷取自臉書宋楚瑜找朋友）

2017-11-15 19:57

〔記者鄭鴻達／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜偕女兒宋鎮邁出席越南亞太經合會議領袖峰會。他大讚宋鎮邁「溫柔女力、自主獨立」，強調女兒與各領袖夫人友熱切互動，並以她為傲，也感念妻子陳萬水對兩個子女的費心教導。

宋楚瑜於臉書「宋楚瑜找朋友」貼文表示「溫柔女力、自主獨立」，他說，自越南峴港返國後，媒體問他對宋鎮邁表現的看法，他回答「不辱使命，我以她為傲！」女兒善盡應有責任，與各經濟體人士、各國夫人等熱切互動。

他說，女兒展現落落大方的態度與專業素養，與夫人們話家常，不著痕跡地讓大家感覺到在台灣土生土長受教育長大的女孩，在專業與人文的素養。

宋楚瑜指出，領袖夫人們向他稱許宋鎮邁「落落大方」，而且她出席亞太經合會議時，穿著台灣設計師作品，展現獨特品味，讓台灣設計軟實力在國際場域能被看見，且所有置裝費都自己搞定，不花政府、納稅人一毛錢，懂事與用心令他感動。

宋楚瑜也說，參訪國小與德山育幼院時，宋鎮邁看到很多孩童想到媽媽，說「媽媽雖然不在了，但是她給我的教導與影響，讓我感覺她一直都是跟我在一起的。」令宋楚瑜大讚以女兒為傲！也感念妻子對兩個子女的費心教導。

APEC領袖代表宋楚瑜與女兒宋鎮邁出席APEC歡迎晚宴，與祕魯總統庫辛斯基夫婦合影。（資料照，APEC代表團顧問李鴻鈞提供）

APEC領袖代表宋楚瑜與女兒宋鎮邁出席APEC歡迎晚宴，與越南國家主席陳大光及下屆主辦國巴紐總理歐奈爾夫婦互動。（資料照，APEC代表團顧問李鴻鈞提供）

宋鎮邁展現親和力，主動抱起育幼院孩子。（資料照，記者呂伊萱攝）