長年旅居國外退保太久 民眾提議不可納健保

2017-11-15 18:32

〔記者林惠琴／台北報導〕旅外國人辦理健保退保，返國後可復保，常遭質疑不公平，因此有民眾在公共政策網路參與平台提案，建議長年旅居國外、退保期間過長者，不得成為納保對象，引起網友討論，已有超過500人附議。

該名提議者為Alex Lai說明，根據「全民健康保險法」規定，設有中華民國國籍，且在台灣設有戶籍6個月以上者，就是健保的被保險人。然而，近年來有愈來愈多富足的人，長年旅居國外，只有在想要使用台灣便宜的醫療資源時，才會回來台灣；健保本來應該是給予在台灣生活、就業、工作的人們保障，不應該只是「擁有中華民國國籍」就可以享用便宜的健保，有違公平正義，即使我們口口聲聲要保障人權，也不應該是所有人一體適用，因此做此提案，待附議人數達到5000人，政府就必須進行回應。

健保署專委盧麗玉表示，「全民健康保險法」規範在台設籍的國人均為強制納保對象，但若2年內沒有入境記錄就會遭除籍退保，返台設籍需要等待6個月才可再度復保。此外，若出國6個月以上申請停保，但返台復保看完病後，想要再度停保，必須等待3個月。

盧麗玉強調，相關建議已有立委提案討論，會尊重立法機關最後的決議。

根據健保署統計，2015於一年內短期返國復保，又出國辦理停保共計有5.7萬人，全年保險費收入約3.1億元，其中有就醫紀錄者為4萬0554人，健保支出醫療費用共計約2.8億元。