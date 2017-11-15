聲援王端仁 高雄漁業界：讓他繼續為高雄漁業做事

2017-11-15 18:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市海洋局長王端仁因慶富案下台，高雄漁業界今天齊聲聲援，並希望市長陳菊能慰留。漁業界指出，原本期待慶富進駐興達港，也能服務遠洋業者，如今因涉入詐貸案，恐造成無人敢投資，這座「蚊子港」還有發展的一天嗎？

高雄漁業界齊聚高雄區漁會，由高雄區漁會常務監事李吳敏美主持記者會，包括興達港區漁會總幹事郭展豪、林園區漁會總幹事劉瑞卿、理事長蘇欽浚、小港區漁會總幹事楊景富、彌陀區漁會總幹事林子清及永安區漁會總幹事黃鶯都出面聲援王端仁，眾人高舉「聲援王端仁」標牌。

高雄區漁會理事長謝龍隱正在日本進行台日漁業合作活動，特地發表聲明稿指出，政府本來就要協助廠商排除投資障礙，解決土地、水電、人才問題，「如果王端仁拜訪的是台積電，現在一路喊打、繪聲繪影的亂象還會出現嗎？」

李吳敏美肯定王端仁協助索馬利亞海盜挾持漁民事件，劉瑞卿更語帶哽咽細數王端仁協助漁民、養殖業的經過，指他重振高雄漁業，連春節都沒回家過年，協助漁民處理霸王寒流帶來的寒害，王端仁下台令她不捨。

郭展豪則回憶雄三飛彈誤射翔利昇漁船事件，王端仁積極協助罹難船長家屬，日前船長忌日還去探望家屬，令人感動。黃鶯說，永安土地持分情況很多，王端仁協助取得養殖登記證，解決領取補助困境。

漁業界龍頭最後齊聲高喊：「王局長加油！」希望市長陳菊能夠慰留，讓王端仁繼續為高雄漁業做事。