水利會改制遭指選舉考量 陳吉仲：20年前國民黨就想改了

2017-11-15 18:21

〔記者吳欣恬／台北報導〕行政院上週四通過《農田水利會組織通則》修正草案，將農田水利會從現行的公法人改制為公務機關，被指是為了拔藍營樁腳、選舉操作。農委會副主委陳吉仲今天指出，早在1991年國民黨執政時，就曾有意將農田水利會改制公務機關。

1991年行政院提出「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，在進入立院二讀時，國民黨團以「近年來，因社會變遷及農業比重大幅降低，已使農田水利會營運遭遇極大困境，必須徹底改變其體質，及改制為公務機關，方能防杜弊端，健全營運及服務品質，進而造福農民。」為由，提出修正草案，增訂第39條之1條文，「通則自修正公布施行日起適用3年內。行政院應於3年內，將農田水利會改制為公務機關，分別納入各級主管機關編制內。在農田水利會改制為公務機關前，水會會費由中央政府全額補助。」1993年1月18日完成修法。

1995年4月8日，農委會依修正後的農田水利會組織通則第39條之1規定，擬具「農田水利會改制條例草案」函請行政院審議。時任農委會主委孫明賢。

但在審議改制條例前，即有高育仁等26位委員連署再度修正「農田水利會組織通則」，將第39條之1條文內容修正為「行政院應於本條修正公布日起二年內依據農田水利會自治原則，修正本通則有關條文，送請立法院審議。本通則完成修正前，水利會會費由中央政府全額補助。」1995年10月19日完成修法，改制作業也因此踩剎車。

陳吉仲表示，國民黨的提案理由至今仍適用，此外，2015年農田水利會聯合會召開會員大會時，也曾有提案指選舉對財源窘困的水利會來說是財源負擔沉重，且過去4次選舉，投票率都不到3成，農村社會每經過一次選舉，地方裂痕加深，造成派系惡鬥，讓政策推動困難。