中市副市長林依瑩未出席議會 主席譴責20次

2017-11-15 18:27

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會今天舉行警察消防環保衛生業務質詢，負責督導相關業務的台中市副市長林依瑩請假，由副市長林陵三和張光瑤代打，讓會議主席、議員陳成添相當不滿，整天下來共譴責林依瑩藐視議會20次。國民黨團也發聲明質疑林依瑩逃避議會監督。

市府則表示，林依瑩因另有公務，已事先親自向警消環衛委員會召集人陳成添說明無法列席原因，並無不尊重議會之意。

台中市議會從昨天起一連3天進行警消環衛委員會業務質詢，依照慣例，除相關局長出席，負責督導業務的副市長林依瑩也列席。但林依瑩今天請假，讓主席陳成添很不滿，在每位議員質詢結束後，他都發言譴責林依瑩藐視議會，共譴責20次。

國民黨陳政顯、楊正中也準備林依瑩的相片看板，利用質詢時放在官員席上，並嘲諷說：「林依瑩以後不用再來，就用這張看板取代。」

國民黨團也發聲明表示，三位副市長各負責不同局處業務，當所屬業務局處至議會備詢、副市長理當排除萬難列席，但林依瑩本會期缺席所屬業務質詢已非第一次，在民政委員會時也以「有其他要務」做為藉口缺席，今日又在未獲主席准假之下缺席，國民黨團強烈譴責林依瑩藐視議會、逃避議會監督。

對此，市府表示，依台中市議會內部慣例，業務質詢由市長指派一位副市長出席，並未強制規定應由哪位副市長出席。林依瑩因另有公務，基於尊重議會，已事先親自向召集人陳成添說明無法列席原因，也以簡訊、電話向委員會說明，並由其他兩位副市長列席，並無不尊重議會之意。