慶富案延燒 造船公會理事長：建議台船接手獵雷艦

2017-11-15 17:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市海洋局長王端仁因慶富案下台，台灣區造船公會理事長韓碧祥今天聲援，他說，該土地原本就只有供海軍獵雷艦用途，根本不用搓，「要搓什麼？」，王端仁太雞婆講錯話，但不應為此下台。韓碧祥並建議台船接手獵雷艦。

王端仁與慶富副董陳偉志會談時，因提及要喬中信及台船等話語，引發軒然大波，本人也黯然下台。中信總裁、台灣區造船公會理事長韓碧祥表示，中信與台船製造的船體比較大，興達港水域無法容納，王端仁講要「搓」中信及台船，「這是多講的，要搓什麼？」

韓碧祥肯定王端仁是好官員，他說，該土地本來就是供海軍獵雷艦用途，因為在興達港已經閒置1、20年，王講到中信、台船，是希望慶富會害怕有人搶租，能趕快承租土地，這樣才可以收租金，這是海洋局權利，「他（王端仁）很會做生意」。

他說，為了講錯一句話就下台，台灣有多少官員可以換？以後可能找不到有能力的官員。

針對慶富案引發的後續效應，韓碧祥說，慶富案讓銀行對造船業失去信心，不少造船同業面臨銀行催款或換單，他的公司最近就面臨這種困擾，索性把近億元的週轉金還給銀行。

韓碧祥說，慶富得標後未能專款專用，將資金挪用他處，造成該事件難以收拾，他強調，自己不做沒把握的事，獵雷艦技術涉及國防層面，建議由台船接手。