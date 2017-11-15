國民黨新竹市長提名人選 明年二月前確定

2017-11-15 17:54

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市黨部主委呂學樟今天號召黨員參加18日、本週六要舉辦的黨慶活動，針對明年底的市長選舉提名人選，他說，目前仍會以協調為主，如果真的協調不來，就會採初選，而初選有全民調、排綠民調及民調與黨員投票並行等3種，到底要採取哪種方式，會再與中央討論，明年2月前人選會確定。

呂學樟說，國民黨如今已是一窮二白了，根本沒有資源，18日、本週六要舉辦的黨慶活動，也號召黨員響應購買印有「黨徽便當」的鐵盒，只要小額捐款滿1000元，就送2個便當盒，期許透過黨慶活動，號召黨員回娘家，一起再造國民黨。

至於黨員關心的市長選舉提名人選，呂學樟語重心長的說，如果依據前天民調公司的民調結果，國民黨若要在新竹市勝選，一定要推出強棒人選，先前他邀集有意願參選市長的黨員協調，結果有意參選的4人中，有3人希望採「民調初選」方式來提名，僅有1人表達希望用協調方式產生，目前黨中央的提名辦法也是以協調為優先。

不過，呂學樟強調，如果協調不成，就會採初選方式，而採取初選，有全民調、排綠民調和民調與黨員投票並行等3種方式，到底要採何種方式初選，呂學樟說，會再與中央協調。

對於他是否也希望參與黨內新竹市長的提名初選？呂學樟說，目前他擔任黨部主委的位置，目的是盡量協調及團結黨員，並未考慮到自己，如果11月底還無法協調好，就會採取初選方式，可以確定的是，明年農曆過年前，國民黨的市長選舉提名人選一定會確定。