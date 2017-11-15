更換班次時間縮減 醫護團體反對勞基法再修

醫護工會團體要求政府重視醫護過勞，撤回勞基法修法。（記者林良昇攝）

2017-11-15 17:11

〔記者林良昇／台北報導〕行政院通過勞基法再修法，數個醫護工會團體今強調，醫護勞工原本就屬過勞，本次修法將鬆綁七休一，並將輪班制勞工更換班次至少應間隔11小時休息時間縮減為8小時，無疑讓情況雪上加霜，醫護無法充分休息，將威脅民眾健康權益，要求行政院撤回修法。

台北市聯合醫院企業工會、台灣護理產業工會、嘉基工會、台灣醫療改革基金會、台灣職業安全健康連線等團體今在立法院召開記者會，反對行政院11月9日通過的勞基法修法草案，要求行政院撤回修法。

台灣護理產業工會理事長盧孳豔表示，護理師正式納入勞基法保障範圍後，遭醫療財團惡意忽視，不願提供護理師勞動基本保障，常年讓護理人員工時過長、輪班制度混亂等，造成離職率居高不下，目前全國護理領照者26萬多人，執業者僅16萬人，職業率僅約60%，約有10萬領照者不願留在職場。

盧孳豔說，去年一例一休實行後，對於醫護過勞現象有改善，但若要再修法，把工時的彈性變成需用勞資會議、工會把關，但台灣工會的組織率只有6.3%，2萬多家醫療院所，工會組織率不到0.5%，集體協商涵蓋率在台灣僅有0.3%；而在台灣勞資權力不對等的情況下，組織工會障礙重重，勞資會議多淪為資方的橡皮圖章，政府把關形同虛設。

嘉基工會理事長趙麟宇表示，不只醫護、包含技術員也都承受血汗環境，在嘉基工會成立後，就積極要跟院方對談，進行同意的流程，但一年半仍無下文，無法對話，修法後把很多同意過程放在勞資協商，是不切實際的想法。

盧孳艷認為，目前輪班制勞工更換班次不得低於11小時，若修成只有8小時，會造成醫護無法充分休息，將病人生命危險放在過勞醫護上，影響病人就醫品質，應補充人力，而非增加醫護工時，犧牲病人安全。