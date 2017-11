APEC與美方良好互動 宋楚瑜、提勒森合照曝光

2017-11-15 19:01

〔即時新聞/綜合報導〕參與亞太經合會(APEC)的台灣代表宋楚瑜順利在APEC與世界領袖進行多場會晤,總統蔡英文今透過推特貼文提及此事,並PO出數張宋楚瑜與美國總統川普、美國國務卿提勒森的合照,這也是宋楚瑜與川普在非公開場合互動的照片首度曝光。

第25屆亞太經濟合作(APEC)經濟領袖會議已圓滿落幕,宋楚瑜前日已舉行返國記者會說明此行成果,總統蔡英文今則透過推特貼文表示,宋楚瑜順利在APEC與世界領袖進行多場會晤,分享台灣在新南向政策下的努力,同時也極力爭取台灣的國際空間,參與數場重要論壇,並與美國及澳洲共同宣布,成立婦女與經濟子基金。

在相關貼文中也首度曝光宋楚瑜與川普、提勒森等人的合照。《中央社》報導,據知情人士指出,本次APEC宋楚瑜與美方各層級都有互動,美國政府更特別安排宋楚瑜跟川普總統及提勒森國務卿在非公開場合見面,雙方短暫會晤,氣氛相當融洽證明台美關係相當穩健,川普政府也對台灣抱持非常正面的態度。

My representative to APEC, James Soong, concluded many successful meetings & discussions with world leaders @ #APEC2017. He shared our efforts under the #NewSouthboundPolicy & expressed our willingness for #Taiwan to play a more constructive role in int’l society pic.twitter.com/KcfjILRItA