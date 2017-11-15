中國觀光客冷 觀光局：希望守住「長江以南」

2017-11-15 17:02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕蔡政府上台後，中國對我實施旅遊禁令，兩岸旅遊業務量大幅減少，觀光局107年度觀光國際事務預算中卻編列7066萬1000元，比上年增加372萬，遭多位執政黨立委質疑。立委指出，觀光局對各駐外辦事處的預算配置、支用情形及執行成效隻字未提，卻要求多編預算，有浮濫疑慮。還有立委說，兩岸交流趨緩，早就不需要這麼多駐中國人員，要求檢討人力。

交通委員會今天安排審查107年度觀光局預算，立委林俊憲、鄭寶清等人提案，指稱觀光局107年度預算「觀光業務-觀光國際事務」編列7066萬1000元，但各駐外辦事處的預算配置、支用情形及執行成效在預算書中皆無揭露，預算還比上年度增列372萬元，必要性、合理性令人質疑。

立委李昆澤表示，據他了解，觀光局駐外人員薪資差異非常大，若是駐上海的月薪1萬5、北京月薪3萬、東京月薪14萬，有些編列在觀光基金預算，有些編在公務預算，觀光局也都沒列清楚駐外單位的明細。

立委葉宜津指出，以往中客大量來台，觀光局在中國有10個駐外人員，但現在兩岸交流趨緩，已經不需要這麼多駐外人員處理旅客送件，觀光局人力有限，應該做彈性處理，不要人力錯置。

觀光局長周永暉回應，雖中客減少，但仍希望守住「長江以南」。但此話遭葉宜津批，中客不來早是政治問題，觀光局再怎麼努力都一樣，還不如把這些人力調去開發新南向及歐洲市場。

委員會最後做出決議，凍結觀光局觀光國際事務預算5分之1預算，並在1個月內提出書面報告。