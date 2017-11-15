竹市明年編6000萬辦「開竹300年」 議員質疑為選舉

新竹市竹塹城到底要算幾年？新竹市議員羅文熾說，若以竹塹城來算，根本沒有300年，他要求文化局好好說明。圖為新竹市迎曦城。（記者洪美秀攝）

2017-11-15 17:05

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員羅文熾與鄭宏輝今天在議會業務質詢時指出，市府為籌辦明年「開竹300年」編列6000萬元經費，但「開竹300年」歷史有待商榷，羅文熾說，若以王世傑開墾竹塹社為主，史載有以清康熙50年、西元1711年開始，市府取西元1718年做開竹歷史起點，是否正確？

羅文熾說，竹塹歷史，到底要從王世傑開墾計算，還是鄭用錫建竹塹城算起？市府用「開竹300年」述說新竹歷史，這300年如何算出來？史書有不同的記載，市府取其中1名學者的論點來辦「開竹200年」活動，經費高達6000萬元，質疑明年是選舉年，市府為選舉才辦這場活動。

羅文熾說，文化局明年編6000萬元辦「開竹300年」活動，光是地景藝術展就花2000萬元，找藝人唱唱歌、辦一場嘉年華活動也要2000萬元，真正與新竹有關的文史活動，每項只編2000萬元，這樣煙火式的活動對新竹歷史並未留下什麼，只因明年有選舉，要為政治人物造勢。

對此，民進黨同黨市議員鄭宏輝也認為，辦活動沒關係，但應該錢花在刀口上，如果要辦「開竹300年」，文化局應提出強有力的論述，且不應只辦一次性活動，應有文化深根探尋活動，讓市民認識及了解家鄉歷史。

新竹市文化局表示，「開竹」是指竹塹埔的開墾，在學界及文獻上對王世傑首墾竹塹埔已有共識，只是針對王世傑開墾年代的文獻記載有康熙30年、40年、50年等不同說法，後經中央研究院台灣史研究所施添福教授綜合各家論述，認為竹塹開墾年代應為康熙50年代前後（但不是康熙50年）。

文化局採用康熙57年、即西元1718年為開墾竹塹之始，是根據清朝新竹在地士紳陳朝龍總纂的《新竹縣採訪冊》水利篇中記載「康熙57年王世傑開墾竹塹埔」，因該書是第一本明載竹塹始墾年代的史書，且陳朝龍在清光緒年間擔任隆恩圳經理，各佃戶花名簿底都由他掌理，可見他對事務了解之深，在纂修採訪冊時，訪談輯錄都很詳實，他所敘述必有所本。

此外「水田化」是地方開墾的具體指標，王世傑開隆恩圳水利設施，是有規模、組織移民首墾竹塹的重要象徵，因此採用康熙57年做為開墾竹塹之始。

文化局強調，文獻論述常會隨史料的發掘，而會有新的見解。《新竹縣採訪冊》在所有討論新竹始墾年代的著作中都未被提出討論，直到傑出台灣文獻研究奬得主張德南老師發表「王世傑開墾竹塹年代之商榷」文章，正式以王世傑康熙57年即西元1718年開墾竹塹埔為竹塹開墾之始，此說法已被多數文史學者認同。

文化局強調，明年新竹將迎接「開竹300年」，會有一連串文化展演及深根探索活動，希望喚起市民對這座古城的城市記憶，其中新竹故事館會以市定古蹟「新竹州警察局高等官舍」為基地，活動內容都會以文化深根做基礎，與選舉無關聯。