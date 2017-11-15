澄清杜特蒂指控 法務部次長：台灣是菲律賓緝毒的好朋友

2017-11-15 16:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨今召開中常會，邀法務部次長陳明堂就「當前毒品情勢與策進作為」專案報告。民進黨發言人王閔生會後轉述，陳明堂會中澄清菲律賓總統杜特蒂指控，表示根據菲律賓緝毒署資料，台灣人在菲律賓因毒品犯罪比例不高，從未發現幫派份子涉案，台灣也提供菲律賓相關情資，近三年合作偵辦12件毒品案，因此菲律賓官方曾說「台灣是菲律賓緝毒的好朋友。」

菲律賓總統杜特蒂九月在司法部成立120週年活動上發表演說大罵台灣，稱進來菲律賓的毒品「都是竹聯幫（Bamboo triad）運作的」。

據轉述，黨主席、總統蔡英文會中則裁示，反毒是政府的第一要務，且反毒工作要有效，要建立系統性的網絡，所以各部會通盤的政策與跨部門協力非常重要，才能有效解決毒品衍生的諸多問題。

據轉述，林佳龍會中則提及，某些測試毒品檢測方法可能有違反人權疑慮，是否有不違反人權、又能快速取得結果的方法？蔡總統則表示，一方面考慮到人權，一方面也必須要檢測是不是有吸毒，確實是一個難題，但若科學可以幫助我們，讓我們在檢測的時候，用最快、最簡單，且沒有侵害的方式，人權的顧慮會相對地降低，我們應有很多研究單位，或是在其他國家有些方式，恐怕要去搜尋一下，讓檢測可以達到快速、侵害性最小的狀況。

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