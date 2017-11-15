吳斯懷國外關切軍人年改 網友諷：有孫文風範

八百壯士14日舉行反年改行動，遊行到凱道時，總指揮吳其樑發表聲明。（資料照，記者方賓照攝）

2017-11-15 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕反年改團體「八百壯士」昨（14）號召近三百人在凱達格蘭大道，抗議蔡政府的軍人年金改革規劃，有網友質疑，為何活動不見「八百壯士」副指揮官兼發言人吳斯懷。吳斯懷今則在臉書上表示，自己「在國外旅遊」，但爭取軍人權益會「永不退縮」。網友見到吳斯懷說自己「剛好不在國內」，則嘲諷「有國父的風範」。

反年改團體「八百壯士」昨（14）在凱達格蘭大道，抗議蔡政府的軍人年金改革規劃，有網友稱活動中不見「八百壯士」副指揮官兼發言人吳斯懷。吳斯懷今（15）則在臉書上表示，自己「正在國外旅遊」，稱昨日的抗議活動是「因應情勢變化臨時發動」。

吳斯懷說，有不少朋友關心，他為何沒有在反軍人年改活動中出現，表示自己「沒有被凹掉，只是剛好不在國內」，並請關心他的朋友和不喜歡他的人們放心，「我永遠不會退縮，休息只是為了走更長遠的路」。

網友見到吳斯懷說自己身在國外的貼文，則回應：「有國父的風範啊」、「旅遊革命、境外起義、真的是優良傳統」、「抗戰中還能旅遊，太歡樂了！」、「人家海外支持，現場民眾大家加油喔！」；也有網友支持吳斯懷，表示「千萬不要洩氣！」、「請副司令放心！我們都站出來了！」、「辛苦了長官！連難得休假陪夫人走走都不得安寧。未來需要更多的精氣神打仗，好好思考下一步吧！」。