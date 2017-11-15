南市運動會放特效煙火 議員批帶頭製造空污

市議員林美燕出示李姓保姆右手被煙火「流彈」砸到，嚴重受傷的照片。（記者蔡文居攝）

2017-11-15 16:05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市於本月19日在永華田徑場舉辦第7屆全市聯合運動大會，開幕聖火儀式施放特效煙火，結果傷到民眾，還製造空污。市議員林美燕今天批評市府辦活動，竟然自己製造空污，還造成民眾嚴重受傷，活動有欠周詳，非常不當。

市府法制處表示，民眾受傷部分，保險部分可以理賠，不足部分政府要負責，也可申請國賠。對於空污部分，環保局代表原先說「只有一下下」，事後被追問才說有違規，如有檢舉，將依法處理，但不願說明是否要開罰。

市議員林美燕今天召開記者，針對週日舉行的運動會傷到民眾及製造空污，邀請台南市幼托工會、體育處、法制處、勞工局及環保局等單位到場說明。

林美燕批評說，當天有約6000人參加，會場點燃聖火儀式，施放特效煙火，她要進會場前，遠遠就看到煙霧迷瀰漫，讓她嚇了一跳，「怎麼會這樣？」政府不是在宣導空污防治嗎？竟然帶頭違法。而且當天施放煙火的「流彈」還傷到人，一名參與運動會的保姆被砸到手，造成靭帶組織破損、骨頭移位，因嚴重受傷而無法工作，政府要如何理賠？

幼托工會代表說，當天她在現場，空氣很不好、很嗆。有看到多人受傷、流血，而他們工會的李姓會員傷得比較嚴重，短時間也無法工作。

體育處表示，該煙火施放是委外由廠商安裝施放，屬於一般煙火。未來聖火點燃儀式方式會來檢討。

環保局事後表示，如果燃燒產生明顯的粒狀污染物散布於空氣中，經稽查屬實可依違反空污法31條處分，可處5000元以上10萬元以下罰鍰，環保局將取證判斷是否違規。