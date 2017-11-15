陳亭妃善化掃街 三奈米進駐再起飛

立委陳亭妃今日到善化牛墟掃街，指出牛墟與南科都代表一個世代的經濟。（記者邱灝唐翻攝）

2017-11-15 14:56

〔記者邱灝唐／台南報導〕「善化牛墟見證時代的進步，南科進駐象徵經濟發展進入高科技時代，三奈米確定設廠更是一大起飛。」爭取民進黨市長提名的立委陳亭妃今日到善化牛墟掃街，指出牛墟與南科都代表一個世代的經濟。

陳亭妃指出，善化是一塊福地，不論是日治時期留下來的牛墟市集，或是90年代設立的南科園區，都為地方帶來很大的經濟動能，儘管牛墟不再交易牛隻，卻仍是多個世代的記憶總合，值得永續經營，讓下一代子孫永遠記得父祖輩是怎麼走過來的。

陳亭妃說，南科為善化、新市、安定等地帶來龐大經濟規模，土地、房產、商機都有長足地提升，而經行政院長賴清德與她全力爭取的三奈米廠更大大振奮地方，其所帶來數以萬計的工作機會，對地方發展十分重大。

同時，為讓三奈米廠形成產業聚落，陳亭妃提出設立單一窗口的措施，協助廠商處理用地、人力、環保等等大小事，讓廠商感受市府的誠意與熱心，願意到三奈米廠區設新廠，而地方甚至大台南都勢必跟著獲益。

另外，陳亭妃也提出「行動政府解決邊緣化」，不諱言地指出善化排水問題尚待整治，例如台糖原料區的溪尾中排，逢水患淹一樓高度，經她爭取納明年前瞻計畫，有賴分層管理、分層負責的行動政府緊盯，才能解決善化淹水問題。