KMT智庫提「一例一休」修法主張 籲民進黨尋求社會共識

2017-11-15 15:00

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日安排智庫副執行長、前勞動部長陳雄文專題報告「一例一休－公共政策的白老鼠」，針對勞基法修法提出黨版主張勞工休息日加班低於4小時仍以4小時計，堅持輪班間隔時間為11小時，並明訂實施日期，不支持鬆綁「七休一」並明訂連續工作天數上限，以防過勞等具體建議，黨主席吳敦義聽完報告後裁示表示，智庫建議值得立院國民黨團及民進黨政府參考，並盼民進黨打開大門，尋求社會最大共識。

吳敦義表示，勞資關係是現在社會結構的重要關係之一，諧和的勞資關係是社會進步的動力，民進黨政府去年上任後冒然推出「一例一休」，破壞勞資關係平衡，以及勞資雙方對政府的信任，造成勞、資、政皆輸，他樂見民進黨政府知錯能改，提出修法版本，但從國民黨智庫的報告來看，社會對修法仍有疑慮，他要求國民黨團在兼顧勞資權益、互創雙贏的前提下，嚴格做好修法把關。

陳雄文表示，蔡英文總統當初競選時承諾勞團恢復7天國假，就任後又刪除，「一例一休」制度休息日加班費訂得太高，導致企業不讓勞工加班，勞工收入減少，「做1計4、做5計8」規定又不合理，並且讓企業用人缺乏彈性，而過去蔡政府過度向勞方傾斜，造成勞資平衡被破壞，正是今日蔡政府推動休法很難自圓其說的原因。

針對行政院版修法草案，陳雄文提出以下建議：一、有關休息日加班核實計算，建議休息日加班低於4小時，仍以4小時計﹔二、放寬輪班間隔時間部分，應堅持輪班間隔時間為11小時，並明訂實施日期﹔三、工時帳戶制放寬加班時數部分，建議不予支持，同時參考日本國假16天、韓國15天，我國卻僅12天，似可增加3天國假﹔四、鬆綁「七休一」部分，應明訂連續工作天數上限，以防過勞﹔五、特休假遞延部分，建議加班補休應比照特休假，如果補休用不完，也應換算發給薪資，讓勞工看得到也用得到。