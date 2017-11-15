中市編1億買廚餘回收桶 議員促加強宣導

2017-11-15 14:57

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市目前尚未全面回收生廚餘，環保局除計畫明年公告生廚餘為應回收項目，並編列預算1億元購買廚餘回收桶，將分送全市95萬多家戶。市議員邱素貞、曾朝榮、翁美春、江肇國今天提醒環保局應周詳評估分送家戶廚餘回收桶的急迫性與必要性，避免政府的美意被打折了。

邱素貞、翁美春、曾朝榮說，廚餘焚化耗費能源，但不少民眾習慣生廚餘與熟廚餘全部丟進廚餘桶，甚至把廚餘當成垃圾，而廚餘混雜於一般垃圾中，不論採機械分離或人工分離都很困難，環保局應加強宣導分類。另外，環保局明年將購置廚餘回收桶分送給家戶，環保局應有周全辦法，避免有需求民眾換不到，無需求的民眾拿了回收桶另作他用。

江肇國表示，他支持生、熟廚餘分類回收，建議市府可以先從市場、百貨公司、餐廳等廚餘大戶著手，建立示範點，再逐步推行至社區、集合住宅和一般家戶。

環保局長白智榮指出，以今年垃圾採樣結果，垃圾中廚餘約占21.8％，可見台中市的廚餘回收還有很多努力空間，因此市府積極活化外埔廚餘處理場轉型為外埔綠能生態園區，10月已動工，在明年8月試營運前，環保局將公告生廚餘為應回收項目，加強宣導民眾將廚餘分成生廚餘、熟廚餘妥善回收。

白智榮也說，為提高民眾廚餘分類回收意願，方便交付清潔隊收運，明年已編列預算1億元，將購買家戶用生廚餘回收桶或同時可生熟廚餘分類複合性回收桶，分送台中各家戶，約95萬7千戶，每戶各1個，並利用視覺強化及圖樣宣導功能，減少民眾分類疑惑。。