立專法界定法警職權？法務部司法院齊打槍

2017-11-15 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕司法院秘書長呂太郎與法務部次長蔡碧仲今（15）日至立院司法及法制委員會列席，對外界近來關心的法警體制進行報告。而對於有立委提出「法警職權行使法草案」，蔡碧仲和呂太郎都認為，草案內容超出法院組織法設置法警目的，應修法院組織法規定即可。

綜合媒體報導，司法院檢討報告指出，將研修法院組織法相關規定，使法警行使職權的法源依據明確化，值勤費部分，從明年1月1日起，由每小時新台幣60元調高為每小時70元，另可申領加班費；至於人犯脫逃等情形，蔡碧仲及呂太郎都說，關鍵在於法警人力不足，建請將員額上限提高，或研修將司法機關排除於中央政府機關總員額法的適用範圍。

而關於有立委提出「法警職權行使法草案」，國民黨立委許淑華表示，提案是因法警勤務內容，諸多干預人民基本權利，例如，民眾出入法院及檢察署機關必須受檢，以及法警戒護用具使用等，都未符大法官443號解釋揭示的絕對法律保留原則要求，有侵害人權的疑慮。

但呂太郎表示，法院組織法已載明法警職務包括解送人犯、值庭、警衛等，檢查人民的身體是否要立專法，須另外斟酌；另外，民進黨立委柯建銘則舉當年陳水扁為例，指當年前總統陳水扁因國務機要費案遭到特偵組聲押移送法院，法警將扁上手銬後，扁在上車前高舉雙手卻被法警推入車內而扭傷，因此法警的戒護用具使用應規範清楚，但他建議不用訂立「法警職權行使法」的專法，修訂法院組織法第23條即可。