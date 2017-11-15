澎湖縣議會開議 府會首長針鋒相對

澎湖縣議會開議首日，府會雙首長就針鋒相對、唇槍舌劍。（記者劉禹慶攝）

2017-11-15 13:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議會首日開議，由縣長陳光復進行施政報告，針對台華輪汰建案、南方四島東西吉廊島列入禁漁區等議題，議員們砲火猛烈，議長劉陳昭玲與陳光復更是針鋒相對，似是引爆下屆縣長前哨戰。

陳光復首日議會施政報告，針對台華輪汰建議題，指稱中央編列18億元，其中建造7500噸級仍有剩餘款，因此將建造第2艘1500噸快速客輪，採客貨分離、汽車駛上駛下運輸；但議長劉陳昭玲指出，立委楊曜再爭取10億元加碼，是否會變更設計？同時未來新台華輪盈虧由誰負擔？陳光復表示盈虧由中央負擔，將提供交通部公文給議會。

另外，議員陳佩真、蘇陳綉色及魏長源，相繼針對東西吉廊道是否設立完全禁漁區，為漁民生計請命，議長劉陳昭玲也要求縣長陳光復表態，陳光復表示與漁民都是站在一起，並強調是因自己極力爭取，才讓行政院把施作會議移至澎湖召開，聽取漁民心聲，但因身為公務人員，在政策未形成前不好表態。

由於議長劉陳昭玲被視為下屆縣長藍營熱門人選，已確定角逐連任的縣長陳光復，今日在議會唇槍舌劍表現，被外界視為提前交鋒；但議長劉陳昭玲強調身為民意代表，必須表達選民的希望，認為澎湖縣政府102年公告禁制漁法已相當完善，只是缺乏執行力；縣長陳光復則表示，政策未形成之前就要讓各方聲音都能充分表達，認為已盡力為漁民爭取發聲機會。

新台華輪汰建確定一分為二，未來盈虧由中央負責。（記者劉禹慶攝）