藍委剛罵完「靠腰」道歉 立刻又罵部長「視障、耳障」

國民黨黃昭順（左）邀請文化部長鄭麗君（右）到辦公室，表示願為「語文不夠清楚」說聲抱歉，但仍堅持要表達不滿，鄭麗君則是主動趨前握手，黃昭順還往後退，繼續表達她對「見城計畫」不滿。（記者王藝菘攝）

2017-11-15 13:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨立委黃昭順日前罵文化部長鄭麗君是落跑部長，還脫口罵綠委何欣純「靠腰啦！」她今早才剛向鄭麗君致歉，結果到內政委員會質詢時，又因為農舍事件罵內政部長葉俊榮「部長，你是視障、還是耳障？」

黃昭順上午才剛因為不雅言詞說抱歉，到內政委員會質詢時又發言惹議。

黃昭順質詢農舍議題時說，上次蘇嘉全選副總統的時候，農舍議題就搞得沸沸揚揚。民進黨有許多大老，在宜蘭有豪華農舍，「我不懂，部長，你是視障、還是耳障？」

葉俊榮不滿回，「委員妳不要這樣說」。黃昭順接著說，她不懂，農地的相關規定，內政部是身為主管單位最重要的部分，難道葉俊榮都沒有感覺嗎？葉俊榮指出，許多規定都是農委會的職責，他只能回答跟內政部有關的部分。

黃昭順說，如果宜蘭的農地、建地不再區分公告地價評議，內政部站在主管官署的立場，難道全國土地也要比照？這豈不是大家要一起來解套富豪農舍？民進黨打著土地正義旗子出來選舉，現在弄出這些狗屁倒造的事情，吃像難看。黃昭順也要求，學者出身的葉俊榮要堅持當教授的理想，不要幫民進黨擦屁股。