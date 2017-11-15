藍營質疑兩岸哪有交流？桃市「中國考察出差旅費」預算遭刪

2017-11-15 12:27

［記者陳昀／桃園報導］桃園市議會今天聯席審查新聞處明年預算，民進黨團議員除邱佳亮外全數到齊，但表決時仍不敵國民黨團人數優勢，其中一筆「市府首長考察中國地區，辦理新聞聯繫發布工作的出差旅費」80萬元預算被全數刪除，民進黨多位議員保留發言權，希望二讀時翻案。

國民黨議員舒翠玲指出，在民進黨執政下，兩岸現在互不往來，何需此筆經費，主張將此筆經費全數刪除。

「春天一定會到來，中國總有一天會民主化！」民進黨議員范綱祥隨即反駁說，兩岸的良性互動仍有其必要，也需要透過城市外交改善兩岸關係，應該保持樂觀、冷靜等待，要求擱置此預算。

國民黨議員劉茂群聽到范綱祥一席話，隨即舉手表示贊成擱置，希望給市長鄭文燦機會，到議會向大家說明兩岸交流計畫，民進黨議員紛紛鼓掌，但在表決前，劉茂群又表示為尊重黨團決議，要收回對范綱祥的附議。

民進黨議員郭麗華、楊家俍也表示，桃園市願意走出兩岸破冰的第一步，建立兩岸善意發展，應該支持。

「刪除只是剛好而已！」國民黨議員魯明哲表示，往年議會並未阻擋秘書處編列的出國預算，但未見市府實際前往中國交流，根本不需要擱置保留；國民黨議員林正峰也批評，市府去日本次數過多。

最後表決結果，民進黨團出席的20人和綠黨的王浩宇皆反對刪除預算，但仍不敵國民黨團人數優勢，由大會決議刪除。