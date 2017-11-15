周刊爆面臨罷免卻送禮 安定力量要黃國昌說清楚

安定力量秘書長游信義拿出黃國昌送給長者的圍脖，要求黃國昌說清楚，並停止一切影響罷免投票的不當行為。（記者林欣漢攝）

2017-11-15 12:19

［記者林欣漢／新北報導］平面周刊報導，遭罷免中的立委黃國昌在選區送圍脖給長者，有違反選罷法之嫌，主導罷免黃國昌的政治團體安定力量今天上午召開記者會，要求黃國昌說清楚，並停止一切影響罷免投票的不當行為。

安定力量秘書長游信義表示，黃國昌最大的敵人不是要罷免他的鄉親，而是他自己，關懷老人的方式有很多種，「你正在被罷免中，過去也許可以做，但現在不行。」

游信義說，黃國昌用最具爭議的贈禮方式關懷長者，贈禮行為是否公平正當，是否試圖影響投票結果，黃國昌應向社會大眾說清楚，不要再閃躲推諉責任，用政治語言規避政治責任，如果一直拒絕對話，只會加快他被罷免的速度。

安定力量主席孫繼正表示，黃國昌面對別人質疑，情緒馬上上來，甚至到咆哮、失控及假哭的地步，已經司空見慣，還會把支持罷免者打成仇恨、對立，分化是他一貫的手法，呼籲選民睜大看清楚。

游信義強調，會向新北市選舉委員會舉辦此事，追查到底，若黃國昌再有類似行為，也請民眾勇敢站出來舉發。對於黃國昌表示不排除提告，游信義說，他們也在審慎評估按鈴申告的可能性。