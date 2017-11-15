還記得礦業法？礦務局長：草案下週向賴揆報告

2017-11-15 12:10

〔記者黃佩君／台北報導〕亞泥礦場通過20年展限引發礦業法修法風波，立院經委會今年7月臨時會討論礦業法修法，但在行政院版本從缺情況下，僅將各委員版本討論17條即停止。今經委會審查經濟部預算，民進黨立委管碧玲、時代力量立委徐永明重申經濟部應儘速將礦業法草案送入經委會，重啟審查；礦務局長徐景文表示，經濟部長沈榮津本週已針對礦業法草案聽取簡報，下週將向賴揆報告，本會期應可送入立院。

因導演齊柏林意外身亡，引發台灣社會對礦業法目前版本保守憤怒，立院經委會罕見將將礦業法排入7月臨時會會期，但行政單位版本卻從缺，僅有朝野立委提案九版本進入審議，官方立場則由部分委員提案併入委員版本討論。民進黨立委指出，當時經濟部希望透過民進黨委員提案，將經濟部版本列入審議，但因經部版本實在太保守，第一天審議時竟無綠營委員願意提案，後才有委員願意幫助提案。

但臨時會僅審查兩天即結束，法案僅討論17條，僅約討論全文1/4左右；而立院新會期尚未將礦業法納入審議。今經濟部赴經委會審查預算，管碧玲、徐永明重申經濟部應儘速將礦業法草案送入立院。

管碧玲表示，經濟部預算礦物行政與管理費共3396萬元，她覺得一定要凍結，因礦業法不能離社會期待太遠，但「經濟部動作很慢」。她強調，之前臨時會的時候審查並沒有政院版本，以委員提案，要求礦業法儘快補院版進來，因面對這樣的大議題，「政府不能沒有態度」，尤其她過去曾批評礦業法霸王條款5大問題，「舊版真的是太放水、太掩護財團」。

徐永明則表示，院版遲遲不送入立院，他擔心有以拖待變問題，希望最後院版出爐能保持改革，與委員會討論版本不會差太大。

徐景文則說，礦業法修法一定會有行政院版本，目前進度是沈榮津已在本週聽取過簡報，下週就會與賴揆報告，希望本會期送入立院。最後經委會決議將礦物行政與管理費3396萬元凍結10%，待院版草案送入立法院後，始得動支。