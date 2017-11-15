黃昭順為失言「靠腰」道歉 鄭麗君到場溝通很卻錯愕...

國民黨黃昭順（左）邀請文化部長鄭麗君（右）到辦公室，表示願為「語文不夠清楚」說聲抱歉，但仍堅持要表達不滿，鄭麗君則是主動趨前握手，黃昭順還往後退，繼續表達她對「見城計畫」不滿。（記者王藝菘攝）

2017-11-15 11:45

〔記者林良昇／台北報導〕文化部長鄭麗君日前視察高雄舊城，國民黨立委黃昭順到場時等不到人，感到不滿，本月13日在立院教文委員會罵鄭是「落跑部長」，並在現場大罵「靠腰啦！」黃昭順辦公室今發表道歉聲明，鄭也到黃辦公室溝通，但沒預期有邀記者，一度錯愕。

鄭不知現場大批媒體 黃強調要還原過程

鄭麗君今上午9時抵達黃昭順辦公室，看到辦公室內大批媒體感到錯愕，鄭麗君說，跟黃昭順約好今早拜會，但沒有說要開記者會，也很少在拜會立委時有那麼多媒體跟來，可能不太適合，若黃要開記者會可以等她開完，並建議可以到會議室內坐下來討論。

黃昭順則數度稱「我沒有要開記者會」，強調她只是要還原過程；雙方則就當日視察高雄舊城的情形進行討論，鄭麗君則表示，如果造成聯繫上有誤會，希望黃體諒，她並沒有要落跑或放鴿子，黃則說，她對於鄭的說明無法接受。

由於黃昭順遲遲未對她在委員會爆粗口道歉，現場媒體詢問黃昭順，當日是否說話比較激動？黃昭順則回應說，若大家覺得她說的不夠清楚，她可以跟大家致歉，但她真的很憤怒。

媒體進一步詢問兩人是否握手言和？鄭麗君則笑著緩頰說兩人本來就是好朋友，「握個手握個手」，並趨前主動伸手向黃釋善意，黃則說比較希望鄭拿現場的手版，鄭則笑著說「不行啦！不行啦！」雙方接著才進入會議室溝通。

黃昭順辦公室發出的新聞稿則表示，黃昭順為與何欣純在異議中脫口而出的不雅言詞說聲抱歉，當時並沒有任何故意不敬或辱責之意，此種言語已做了不好示範，希望向各位媒體朋友向全國鄉親深深一鞠躬，致上最真摯的歉意。