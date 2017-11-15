立委爆料僑委會預算 連美食推廣都列機密

2017-11-15 11:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會今年首次在總預算案中編列1.1億餘元的機密預算，並表示是顧及中國統戰與僑社和諧，國民黨立委馬文君今天爆料指出，僑委會所謂機密預算中包括補助教師生活津貼、教材印製、推展台灣觀光與美食等項目，這些活動在海外都是公開的，何以國內民眾卻無法知悉？質疑僑委會機密預算與公開預算的標準。

立法院外交國防委員會今天審查僑委會107年度中央政府總預算案，其中，過去從未編列機密預算的僑務委員會，明年度首次編列1億1109萬元的機密預算。根據僑委會預算資料，107年總歲出編列15億6818萬餘元，扣除逐年增資的海外信保基金4億元，實際業務費為11億6818萬餘元，其中有1億1109萬元為機密預算，佔比約9成5。

僑委會日前對此說明，僑務雖屬民間外交，卻顯具外交特性，對於國家安全及利益亦深具影響力，加以現處外交處境日益艱鉅情況，編列機密預算以期順利推展僑委會核心業務，以同時兼顧國家利益及國會監督制度。僑委會委員長吳新興也多次說明，若僑委會將補助對象及金額公開，中國都可以掌握並進而加碼、分化僑社，因此今年做機密預算的區隔。

但馬文君今天爆料指出，僑委會機密預算項目包括輔助海外僑校自聘教師及僑生教師生活津貼、東南亞地區僑校或僑校組織印製教材、僑教團體辦理夏令營暨文化教師巡迴教學活動、海外僑台商組織協助推展台灣觀光和美食推廣，以及獎勵海外僑校教師等。

馬文君說，這些不僅是公開活動，而且是所有人都可以參與的活動，「難道怕人家知道我們喜歡吃什麼嗎？」馬文君表示，我們自詡是民主國家，完整預算應該讓全民都可以知道，需要列為機密和保護的是與國防、國安和外交相關的，但僑委會將這些項目列為機密，在海外公開，反而是國內不知道，「公開和機密的差別到底在哪裡？」也質疑僑委會機密預算比例佔比比國防和外交都高。

僑委會對此無法具體說明，僅再度表示，中國運作海外僑社完全都是機密，我方完全沒辦法了解，若對岸掌握我國僑委會對於特定社團的補助，會加碼挖角，造成競爭和排斥。機密預算的處理除了怕中國掌握，也是希望強化立法院的監督，並希望僑界和諧相處。