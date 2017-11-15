2017亞洲民主人權獎 馬國公平選舉聯盟獲得

2017-11-15 11:31

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院長蘇嘉全上午出席「2017年第12屆亞洲民主人權獎」，宣布今年由馬來西亞「乾淨與公平選舉聯盟2.0」獲得此獎。蘇嘉全致詞時表示，台灣曾經歷過民主轉型的血汗與艱辛，了解唯有透過公平的選舉制度，才能真正體現民主價值。

由台灣民主基金會主辦的「2017年第12屆亞洲民主人權獎」遴選結果記者會上午在立法院舉行，除立法院長蘇嘉全外，亞洲民主基金會執行長徐斯儉、副執行長陳婉宜、副執行長盧業中、立法院秘書長林志嘉也出席與會。

蘇嘉全表示，今年獲獎的馬來西亞「乾淨與公平選舉聯盟2.0」創立於2006年11月23日，以促進馬來西亞自由與公平選舉為己任，目前計有93個公民團體成員。在主席陳清蓮女士的帶領下，該組織保持超越政黨立場，避免政治意識形態，主張多元族群融合，並堅持集會與活動均維持非暴力及和平原則，成為馬國社會改變的主要力量。

蘇嘉全說，在21世紀民主化的浪潮之下，有非常多的國家，正在民主化的道路上，一步一步向前邁進，因為台灣曾經歷過民主轉型的血汗與艱辛，我們知道唯有透過公平的選舉制度，才能真正體現民主價值。因此今年的「亞洲民主人權獎」選擇頒給「乾淨與公平選舉聯盟 2.0」，來肯定他們對促進乾淨選舉所做的貢獻，也期盼透過今年頒發的獎項，鼓勵所有正在推動民主化以及民主改革的國家，包括台灣在內，都要銘記國家與人民所賦予的重責大任，所有的改革目標，都要以人民為依歸。

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