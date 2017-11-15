水利會長擬改官派 國民黨智庫、藍委痛批違法違憲

2017-11-15 10:50

〔記者施曉光／台北報導〕行政院日前通過「農田水利會組織通則修正草案」，未來要把農田水利會由現行的法人改制為公務機關，會長改為官派，並停止會長與會務委員選舉，國民黨智庫上午為此召開「農田水利會改制，假公滅私」記者會，與會藍委痛罵民進黨政府違法違憲，一切就是為了選舉。

國民黨立委張麗善表示，蔡政府此舉就是為了選舉，沒有配套措施，一九六三年以來水利會就是由會員代表大會選舉產生，直到前總統李登輝時代才改官派，後來第一次政黨輪替後，扁政府回歸民主，改由會員票選會長，如今民進黨再次上台，卻「自己人打臉自己人」，如果水利會長是由公務員擔任，不具水利會會員身分，以後總統也可以是外國人，不必具備中華民國國民身分。

她進一步質疑，水利會官派違反憲法第十四條所定的人民自由結社權力，以及第十五條保障私有財產權，而且是蔡政府要把黑手伸入水利會，枉顧會員權力，水利會一千多億資金、六千多億的私有資產將全部被沒收，蔡政府還要把十七個水利會當中的三個現任會長，配合延長任期二年四個月，違反民選職務應有任期限制，違法違憲，根本是目中無法，如果這次讓蔡政府得逞，以後農、漁會也將被一併殲滅。

農田水利會聯合會總幹事葉在德則批評政府要霸佔農民私有財產，他並強調，水權是先民投資生命、財產，披荊斬棘取得，目前水權也不夠，而且是會員繳交會費營運的工作，政府如果草率將水利會改為公務機關，會造成很大困難。

他還說，無論過去日據政府、國民黨政府時代，都只對水利會做輔導、監督，沒有收歸國有，現在的政府「膽量很大」﹗政府應該徵詢一百五十萬會員，讓他們行使同意權，否則往後抗爭將沒完沒了。

國民黨智庫經濟組顧問詹澈表示，民進黨在二００二年自己主張要水利會長由會員直選，如今又改官派，司馬昭之心路人皆知，就是為了明年選舉，民主進步黨已變成民主無賴，橫柴入灶。