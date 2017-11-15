慶富藍綠通吃打通10大環節 學者：台灣政治的奇蹟

承攬海軍獵雷艦案的慶富造船公司，除了爆發嚴重財務問題外還涉及詐貸案。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-11-15 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕承包海軍獵雷艦案的慶富造船，爆發嚴重財務問題並涉及詐貸案，台師大政治所教授范世平則表示，慶富如此政通人和，不但藍綠通吃橫跨各部會，還從中央貫穿到地方打通10個環節，「這真是台灣政治的奇蹟啊」。

「為何慶富可打通10大關節？為何大家都這麼熱心在幫他想辦法？」范世平以此為題在臉書指出，全台沒有一家公司像慶富如此政通人和，不但藍綠通吃橫跨各部會，還從中央貫穿到地方，更讓行政與立法聯手；政府各部門何時這樣無縫接軌、擺脫了門戶之見？「這真是台灣政治的奇蹟啊」。

范世平表示，一開始「國防部」在招標條件上獨厚慶富，到「評審委員」出現違常評分，到「工程會」對台船的申訴予以駁回，到「行政院」秘書長簡太郎介入聯貸，到「一銀」等銀行團配合貸款，到「立委」的關切護航，到「金管會」五次稱慶富無涉洗錢與超貸；現在還延燒到「高雄市府」海洋局長王端仁與「漁業署」，甚至是「總統府」，這樣算一算總共有10大環節。

另外，范世平也認為，立委黃國昌的罷免案絕不會過，除了發起團體「安定力量」太肉腳、罷免理由太荒唐之外，「獵雷艦案」也讓黃國昌找到了救生圈，他一定會猛攻藍綠兩大陣營，突顯身為立委的價值讓罷免案的正當性下降。