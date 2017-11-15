被周刊爆賄選 黃國昌爆氣吼「忍無可忍」

2017-11-15 09:58

〔記者蘇芳禾／台北報導〕「周刊王」報導，有爆料者指出，面臨罷免投票的時代力量立委黃國昌於10月29日在汐止區山光里福安宮老人共餐活動上，贈送長者數十條脖圍，有違反《選罷法》之嫌。對此，黃國昌今天在立法院表示，誰敢具名說我有賄選，講出來，敢說我有賄選，做這種報導要負法律責任，周刊王過去不斷抹黑，已經到忍無可忍的程度了。

周刊王報導，黃國昌10月29日中午跑去參加汐止區山光里辦公室在福安宮進行的每月一次老人共餐活動，帶來數十條不同顏色脖圍，請里長分送。發起罷免黃國昌的團體安定力量聯盟祕書長游信義說，黃國昌難道不知送脖圍有違反《選罷法》之嫌？

黃國昌今天受訪時爆氣說，「誰敢具名說我有賄選！」做這種報導要負法律責任，「請問我送什麼東西？莫名其妙！」

黃國昌補充，過去兩年的冬天，他都和選區內的慈善團體合作，贈送長者圍脖等小物。以2016年為例，總共發送了500條圍脖，「每條成本15元」，雖然一個人的力量不大，但若因為一條小小的圍脖可以溫暖長輩的心，再怎麼樣都要盡一份心力。更感謝的是每年一同贊助或協助發放的善心朋友，這群默默為善的人，是最正面溫暖的力量。

黃國昌也出示今年年初，參與寒冬送暖活動的照片和粉絲專頁發文，痛批安定力量和特定媒體，聯手扭曲每年進行的關懷長者活動，「到底還要在我的選區，我的家鄉，散播謊言和仇恨到什麼時候？」