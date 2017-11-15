美前國安會官員：美若從對台承諾中撤出很危險

美國前國安會亞太資深主任麥艾文（右）與哈佛大學教授艾立森（左）今天就美中是否可能開戰進行激辯。中為主持人葛來儀。（記者曹郁芬攝）

2017-11-15 09:32

〔駐美特派員曹郁芬／華府14日報導〕歐巴馬政府時代的白宮國安會亞太資深主任麥艾文今天表示，美中兩國的合作與競爭都在強化，美中領袖都明白，兩國之間強烈地缺乏戰略互信，但雙方關係是建立在成熟且深度的機制管理上。如果美國突然從對台承諾中撤出反而很危險，因為這背離了長期以來的共同認知。

麥艾文認為，美中關係是全球穩定的指標，美中發生戰爭的風險並沒有明顯升高。台灣問題存在風險，但不是立即的，因為蔡英文政府不像陳水扁政府那麼挑釁，中國國家主席習近平展示了相當程度的耐性。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」今天舉行中國國力的年度辯論，麥艾文與哈佛大學教授艾立森（Graham Allison）就美中發生戰爭的風險是否升高進行激辯。

麥艾文與艾立森都同意台灣議題是美中關係的重要議題。麥艾文表示，有些觀察家解讀習的19大報告，認為習近平把2049年列為處理台灣問題的時間表，雖然未必人人都認同，但大家應該關注台灣議題，不僅是因為中國重視，也因為渴望與中國統一的台灣民眾在減少，而不是增加，特別是在政治上活躍的年輕一代。

艾立森則主張，美中會發生戰爭的風險在升高，美國年輕一代需要新的戰略想像力。台灣仍是當今最危險的引爆點之一，中國堅持台灣是中國的一部分，就像美國堅持加州是美國的一部分一樣；其次，當習近平統治的中國愈來愈強化控制與獨裁，台灣與香港的人民更不想成為中國的一部分，會產生更深的矛盾。

艾立森指出，過去幾十年來，美國在台灣問題上其實是很配合中國的，美國的立場雖然是，如果中國以武力統一台灣，美國會前去救援，但他不認為美國或區域內其它國家真想和中國打仗，這是現實。中國目前展現了耐性，但整體趨勢對台灣不利。