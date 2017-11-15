疑宋楚瑜APEC只會拍照 呂秀蓮：不妨找林志玲出席

2017-11-15 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕亞太經合會（APEC）台灣代表宋楚瑜在會議期間，與中國國家主席習近平和美國總統川普的交流，被中國媒體指稱宋其實曾被習近平「放置」，且和川普「蹭照」，引起台灣各界評論。前副總統呂秀蓮見狀，也在臉書上建議，如果在會議中只會不斷找人拍照，「下次不妨找林志玲代表蔡總統出席」。

呂秀蓮昨（14）晚間在臉書上發文指出，APEC的重要性在於，「這是台灣唯一具有完整會員資格的重要政府間經貿國際組織」，只可惜台灣總統無法親自出席，僅能選派代表替代。然而，呂認為，這次APEC的重大意義完全被忽略，批評國內媒體在「開會期間，只關心我方代表是否有跟對岸領導人握手見面的消息」。

呂說明，蔡英文總統曾交代宋在APEC會期間宣傳台灣的「新南向政策」，但宋在抵達越南後的記者會上，表示此行不會提新南向政策，在回國記者會上，宋又說台灣應該向東西南北發展。呂認為，「這等於是正式打臉蔡政府的新南向政策，討好中國」。

另外，宋在APEC不只稱讚中國的「一帶一路」，也表示希望台灣有機會加入，呂質疑「這難道是蔡總統的授權嗎？」並建議，如果中國對台灣真正友善，「蔡總統應該御駕親征」。呂更直指，如果台灣代表在APEC只會不斷找人拍照，「下次不妨找林志玲代表蔡總統出席」。

呂另說，據APEC「2017的企業領袖」報告中的十大熱門投資經濟體，其中沒有台灣，顯示APEC「已淪為我方領袖代表到處找人拍照的場合」，而重要政策「新南向政策隻字未提」，更別談蔡英文總統曾提及的「在APEC架構下爭取兩岸互利合作」。

呂最後擔心，宋楚瑜只會到處找人拍照，讓「台灣快被蒸發掉了！」，也問「2355萬台灣人，您能不急嗎？」

親民黨團總召李鴻鈞曾表示，宋楚瑜與川普、泰國總理帕拉育都有聊天，且質疑流傳影片並非完整版。李也指出，「蹭照」的形容很不厚道，對宋楚瑜來說並不公平，且以宋楚瑜的年紀，能撐過APEC的5天會議，很不容易。