吳敦義拿假新聞罵小英給八佰壯士聽 綠委一句話酸爆

2017-11-15 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕反對軍人年改的「八佰壯士」繼週一到行政院抗爭後，昨又前往凱達格蘭大道抗爭，國民黨主席吳敦義前往聲援時，竟拿網路假新聞批總統蔡英文「踐踏退伍軍人，卻浪費公帑修官邸、出訪」。對此，民進黨立委林俊憲在臉書酸說，吳敦義與八佰壯士「這兩邊一定有一邊是笨蛋」。

吳敦義昨前往聲援八佰壯士時提及一則網路謠言，表示一署名為民進黨團總召柯建銘叔叔的傳真寫道，蔡英文就任後倒行逆施，「修官邸花費1.2億元，比前幾任總計8000萬還高」、「一年出訪南太平洋三次」、「防彈車一次買三部7000萬元」等內容。

林俊憲表示，吳敦義在八佰壯士的抗爭現場，拿著一則早就澄清過的網路假新聞罵蔡英文總統給八佰壯士聽，結果八佰壯士聽了還很爽，林俊憲大酸「嗯，這兩邊一定有一邊是笨蛋」。網友也留言酸說「笨的可憐！」、「早已死的叔叔還能說話~吳哥哭要老柯更正什麼呢」、「等下就轉彎了」。

針對吳敦義拿網路謠言抹黑蔡英文一事，民進黨發言人王閔生昨表示，身為最大在野黨主席的吳敦義竟不明是非，未經查證就拿網路謠言來抹黑總統，「實在丟人」；柯建銘則砲轟，他已多次澄清叔叔過世30年了，但吳敦義卻還拿假新聞來惡意攻擊，這作法「令人不齒」。