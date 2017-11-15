蔡正元被押4個月 感想是這「三個字」...

前中影董事長蔡正元被裁定1000萬元交保，限制出境、出海與住居。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-11-15 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕中影前董事長蔡正元涉侵占中影減資款3.7億元，因羈押禁見上限4個月屆滿，台北地院昨天裁定蔡正元1000萬交保，限制出境、出海與住居，每週一、五須至南港派出所報到。蔡正元昨步出法院時說，羈押的這段日子，他替前總統馬英九出庭作證的次數，比自己的案子還多，「傳票上寫著被告馬英九」。對此，政論節目主持人黃智賢也在臉書發文說，蔡正元終於交保，感想只有3個字「馬英九」。

媒體昨問蔡正元，「中影案跟馬英九有無關聯？」蔡提到，這120天內他出庭很多次，有關他個人本案的部分，出庭次數少，反而是替馬英九出庭作證的次數多很多，傳票上面的確寫著「被告馬英九」。

《聯合報》報導，蔡正元向友人無奈透露，被押時檢察官不斷訊問，回想起來，問他的事情並不多，可說全部的時間都是在問馬英九的事，他只有一句話可以形容，「我看馬英九的內褲都被查清楚了！」

黃智賢則在臉書發文說，蔡正元交保出來，問到被羈押4個月的感想。蔡正元說，只有3個字：「馬英九」。「檢察官不斷的訊問，但回想起來，其實問他的事情並不多，也沒有多少次，大部分、甚至可以說全部的時間，都是在問馬英九的事情。」

黃智賢還說，蔡正元說的，也就是她自己的感想。「被押的是蔡正元。但主角其實是馬英九。無論如何蔡正元總算可以回家了。而千軍萬馬，劍指著誰呢？」