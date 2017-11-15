傳柯文哲聯手富邦集團 搶標雙子星開發案

台北市長柯文哲。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-11-15 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北車站C1、D1雙子星大樓的開發案，將在明年3月重啟招標，台北市政府確定以最大地主身分主導開發，台北捷運公司日前宣布成立物業開發及管理公司，已和國內外4家企業簽署備忘錄。據週刊報導，其中和北捷簽約備忘錄的就是富邦集團。

據《鏡週刊》報導，北捷轉投資成立物業開發及管理公司參與投標，遭到藍營議員徐弘庭批評北市府形同「球員兼裁判」。北市府人士表示，拿下雙子星案，只是北市府的其中一項計畫，若無法如願搶下雙子星，未來與民間異業結盟的泛公股公司投資全台軌道車站地上權開發案，也可以改善北捷本業面臨的業務瓶頸。

北市府人士指出，最近幾年北市府的重大投資和招商，在六都中都排名倒數，而且台北市長柯文哲上任後狂打五大案（大巨蛋、松菸文創、雙子星、美河市、三創），嚇跑許多廠商，現在需要靠有指標作用的大案子，來提振投資信心，如果雙子星案能成功與民間合作，將有助於柯文哲反轉反商形象。

報導引述知情人士表示，雖然北捷簽署備忘錄的對象未公布，但已經呼之欲出，北捷為掌握主導權，合作對象以泛公股銀行為優先，而國內最符合條件的就是北市府佔有13%持股的富邦金控，另一間則是中華電信。

報導提到，亞洲企業領袖協會（Asia Business Council，簡稱ABC）9月28日在台北舉行秋季論壇，成員之一的富邦集團董事長蔡明忠在當晚於松菸文創宴請與會的企業家，柯文哲也出席這場未公開的餐會，另外出席餐會的大陸工程董事長殷琪也被曾評估參與雙子星開發案。

富邦金控回應，證實投資案正在「研究中」。北市府發言人劉奕霆表示，柯文哲從未與富邦董事長蔡明忠提及雙子星開發案，對於富邦和北捷的投資意向，市長也不知情。