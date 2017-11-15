被問有無去過總統府？陳偉志「點頭」 府批：說清楚

2017-11-15 00:18

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對今晚有媒體報導慶富副董事長陳偉志面對詢問時，有所謂「點頭示意」曾進總統府的說法，總統府發言人林鶴明表示，陳偉志有責任向外界說明清楚，所謂他曾在錄音帶中所說「我去總統府溝通」的說法，是何時到總統府？會見何人？誰承諾撥款？這些外界所質疑的問題，當事人有義務說明清楚，不應由外界恣意解讀，企圖影響輿論。

總統府再次強調，本府立場明確，若有不法就移送法辦，但不接受犯罪嫌疑人各種形式的影射或有心人士的政治操作，模糊政府追查弊案的焦點。