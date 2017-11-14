傅崐萁頻告媒體 議員質問：縣府浪費多少公帑？

2017-11-14 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣議員劉曉玫今天批花蓮縣政府，經常濫告媒體，甚至對議員提告。劉曉玫今在局處工作報告中要求行政暨研考處長林金虎提供資料，告訴花蓮縣民，花蓮縣政府到底花了多少公帑濫告？林金虎則回應說，2年多來動用公帑訴訟的案件只有3件。

據《民報》報導，劉曉玫說，自從傅崐萁縣長就任以來，曾多次只要媒體寫相關負面新聞，縣府就加以提告，劉曉玫認為，目的是「先為負面消息止血」；意指傅崐萁總是「先告再說」，告不贏再撤告。但訴訟費、聘請律師等費用，劉曉玫強調，政府應公開講清楚。

劉曉玫指出，地方媒體《東方報》曾寫了「花蓮縣政府將路權委外30年」，被花蓮縣政府提告，最終結果不起訴。太巴塱部落的豐年祭期間，縣長邀請廣西團到豐年祭表演，有媒體寫出部落的心聲，認為縣府的做法不尊重原住民部落的傳統和文化規範，該媒體也因此被告。《報導者》寫了「理想案」，花蓮縣政府也對《報導者》提告，最終仍不起訴。

劉曉玫說，自己再揭發理想弊案，也遭傅崐萁縣長提告妨礙名譽。她直批，若這些案子是由縣府請律師，除了浪費司法資源、虛耗議員精神與體力是，更是亂花人民納稅錢。

縣府：動用公帑訴訟案件僅3件

花蓮縣政府行政暨研考處長林金虎回應，為維護政府形象才會提出告訴，並點出2年多來動用公帑訴訟的案件只有3件，其中1件不起訴，2件正在審理中。