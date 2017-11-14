拿中國獎學金要認同「一中」 陸委會：政治思想限制

2017-11-14 22:17

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國財政部官網上月公告「台灣學生獎學金管理辦法」，申請首要條件即為「認同一個中國，擁護祖國統一」；若獲獎學生有反對「一個中國」的言行，校方必須取消其資格並向上級報告。對此，陸委會表示，兩岸交流仍應秉持公平、對等、尊嚴等原則，以及相互尊重的態度，中國大陸不應在其提供台灣學生獎學金辦法中，對我學生強加政治思想限制。

陸委會強調，台灣高等教育師資質量佳，學風自由，相較於中國大陸高等教育具有相當優勢，台灣年輕人在自由、民主的環境中成長，有自己的自主判斷能力，也有自己獨立思考的能力。有關國人赴中就學，陸委會也提醒我學生應深入考量兩岸在制度、法令規定上有所不同。

根據中國官網公告指出，這份辦法是為「鼓勵和支持更多的台灣地區學生來祖國大陸普通高校和科研院所學習，增強他們對祖國的認同感，激勵他們勤奮學習、積極進取，進一步規範和加強獎學金的管理。」

該辦法中，關於台灣學生獎學金申請的基本條件，第一即為「認同一個中國，擁護祖國統一」；其次依序為「自覺遵守國家法律、法規，遵守學校各項規章制度」；「誠實守信，有良好的道德修養」；「入學考試成績優秀或在大陸學習期間勤奮刻苦，成績優良」。

該辦法並要求學校應「繼續加強管理和教育」獲獎的台灣學生。如出現學生「反對『一個中國』的言論或行為」、「觸犯國家法律、法規，參加非法社團組織」、「違反校規、校紀」等任一狀況，校方必須取消學生獲獎資格，並及時向上級主管部門報告。

根據該辦法，每名學生每學年獎學金依照級別而有所不同，金額自專科生的人民幣4千元至博士生的人民幣3萬元不等，約新台幣1.82萬元至13.6萬元不等。