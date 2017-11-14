新竹縣消防員 明年「有機會」不用捕蜂捉蛇

2017-11-14 21:44

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣的消防員也有機會明年開始不用捕蜂捉蛇了？原來這是新竹縣長邱鏡淳今天在議會接受民國黨縣議員邱靖雅質詢時承諾，將要求農業處自籌100萬元、再尋求中央補助100萬，試辦委外捕蜂捉蛇。但是預算已經編列好了？從哪裡找錢自籌呢？邱鏡淳受訪時回答：「從明年度農業處的現有預算內勻支！」

但是不是順利找到了經費，新竹縣的消防員就不用再捕蜂捉蛇了呢？縣議員邱靖雅說，起碼是讓捕蜂、捉蛇回歸專業的一個「開端」。

縣長邱鏡淳則說，將針對全縣的人力、物力等各方面狀況再研究一下，畢竟抓蛇捕蜂沒有專業也不行。而消防事務算是地方自治事務，除了執行單位的困難，民眾的安全也都要考量，萬一勤務落在偏鄉，請委外的人去執行捕捉任務，緩不濟急，人到了，蛇也都跑了，這是效益的問題，相關配套要先研究好。

不過，邱鏡淳也說，針對這個議題，他願意參酌其他縣市做法通盤檢討，但在此之前，也只有先請消防局先協助了。

事實上，面對這個問題頭痛的還有縣府農業處，農業處直言，根據消防局的出勤記錄，新竹縣1年捕蜂捉蛇大約有3000件，以1件4000元委外費計算，年預算約需1200萬元。

但是中央依照各縣市的財力只補助部分，而且只補助前3年。新竹縣因此只能獲得30％預算的補助額，民國109年以後就要完全自籌。而最重要的是，農委會為此編列的1.6億元補助款，迄今也還沒有獲得國會審議通過。

為了不讓殉職消防小隊長林永軒「昨天公祭、今天被忘記！」民國黨議員邱靖雅、國民黨議員甄克堅今天的總質詢，都關切消防員勤務問題。

甄克堅說，全縣的消防分隊，就屬新竹工業區內的新工分隊的執勤環境最為險惡，除了民宅，還有4、500家高科技廠房，裡面原物料不是易燃就是有毒，他要求半年內替新工分隊增補人力。

邱靖雅則羅列各財政拮据縣市，例如嘉義、彰化、雲林、宜蘭以及金門縣全部都編錢委外去捕蜂捉蛇了，就連最窮的苗栗縣也編錢要委外了，她要求縣長邱鏡淳也先編列100萬元的預算，再跟中央爭取另一個100萬，好讓捕蜂捉蛇這個勤務回歸專業有個「開始」，獲得縣長邱鏡淳承諾，「朝這個方向努力！」

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