秀公文企圖帶風向失敗 慘被時代力量助理打臉

2017-11-14 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量黨團今表示，對行政院提出的勞基法修正版本感到不解，多次邀請勞動部說明、提供支持修法的基礎資料，都沒回應，呼籲部長林美珠與黨團溝通。不料，批踢踢（PTT）上出現貼文要時代力量「不要演戲」，並秀出黨團發給勞動部的公文企圖「帶風向」。沒想到，引出自稱是「時代力量助理」的網友提證據打臉，並揶揄「既然有管道可以『獨家』取得勞動部的公文」，能不能幫忙問一下勞動部為什麼至今還不能提供黨團要求的報告？

網友「davidricardo」在批踢踢上貼出13、14日發文的兩份公文，內容是時代力量去函勞動部邀請部長溝通及提供勞基法修法基礎資料。網友指稱，「時代力量昨天（13）才發文到勞動部，請林美珠一週內去跟他們報告，今天又發文要求勞動部提供一例一休施行狀況相關資料，且必須在今天下班前 將資料送到他們辦公室」，卻同時大動作召開記者會強力譴責勞動部，「時代力量可以不要玩這種作秀手段，好好來討論問題嗎」？發文成功獲得200名鄉民按「推」。

沒想到，另名網友「Fernandez05」自稱是時代力量黨團助理跳出來回應，表示「邀請林美珠部長來黨團討論的事情，也不是今天記者會才『第一次講』，而是上禮拜記者會就已經提到的事，媒體也有報導，鄉民也有轉貼」，他指出，黨團要求勞動部提供資料一事，確實是透過上週2日與8日的便簽，勞動部並沒有回覆，他也拿出黨團主任陳惠敏提供的便簽與公文照片佐證。

Fernandez05「請求」davidricardo既然有管道可以「獨家」取得勞動部的公文，請幫忙問一下勞動部，「整整三個禮拜，歷經這些公文與便簽的往來，至今勞動部都還沒提供一些再基礎不過的評估報告，到底是為什麼至今還沒辦法提供？」davidricardo網友的發文馬上遭到300鄉民「噓爆」。

陳惠敏也在臉書發文表示：「網路上又開始打模糊焦點的戰術，雖然不陌生，每回都還是不可思議。和去年勞基法真是一模一樣，如出一轍。」他質疑，發給勞動部的公文為什麼會外流到網路上？他強調：「沒有事實基礎資料完整，沒有評估報告，勞基法就沒有修法的基礎，這個原則很簡單，沒有那麼難明白瞭解。」