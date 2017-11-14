誰在說謊？黃國昌質疑漁業署和高市海洋局說法矛盾

時代力量立委黃國昌質疑漁業署和高市海洋局說法矛盾。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-11-14 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕獵雷艦案越演越烈，有慶富離職員工爆料，指出高雄市海洋局長和漁業署官員去年10月7日私會慶富副董，疑似「下指導棋」，讓慶富順利取得興達港造船廠區土地；對此，時代力量立委黃國昌今晚表示，漁業署和高雄市海洋局說詞相互矛盾，質疑：「『農委會漁業署』與『高雄市海洋局』，誰在說謊？」強調涉及公務人員違法的部分，一定要究責到底。

黃國昌表示，針對慶富公司喬土地出租之事，高雄市海洋局的說法為：是為了協助國艦國造政策，考量慶富已取得獵雷艦標案，所以才有10月7日的聚會。

不過辦理該土地出租標案的漁業署卻表示，10月7日之所以去慶富，是接到海洋局的電話通知。他們的立場是：為了辦理漁港活化，提供漁船維修空間，所以才辦理土地出租，「與國艦國造無關」，也與「獵雷艦無關」。

黃國昌質疑：「到今天晚上，雙方說詞還相互矛盾，到底誰還在說謊？」黃國昌懷疑，密會商量讓其他人不要來投標，導致公開招標時，只有慶富一家投標，難道也是巧合？

黃國昌表示，興達港的土地標租，過程充滿著各種規避法律的討論與精心計算的設計，並非海洋局或漁業署發個新聞稿就可以了事的，認為行政院應該調查清楚，出來給個統一的解釋，「涉及公務人員違法的部分，一定要究責到底。」