軍人年改 林萬億：4成3已退役月退不減、退將影響較大

2017-11-14 19:01

〔記者李欣芳／台北報導〕國防部今天公布軍人年改草案，總統府國家年金改革委員會副召集人林萬億今天表示，這次軍人年改，退伍軍人從下士到中將總計11萬7869人，其中43.92%不受軍人年改影響，被影響金額1萬元以下者佔13.7%，調整1到2萬元37.37%、調整2到3萬元4.68%、影響3萬元以上者佔0.33%，換句話說，總共有56.08%的退伍軍人受影響，受影響較大的是將官（指退將）。

林萬億傍晚說明軍人年改方案，並接受記者提問，他表示，退役中將521人當中，有68人將不受新制影響，影響金額在1萬元以下的有68人，影響金額1到2萬元者83人，影響2萬元以上者184人，3到4萬元的約118人。至於退役少將部分，總共2034人，不受影響324人，1萬元以下280人，1萬元到2萬元427人，2到3萬元732人，3到4萬元271人。

對於過去受到詬病的退伍軍人所替率達百分之百，林萬億說，軍人年改的退撫新制的俸率是中將以下2.5%，上將2%，若要達到百分之百，必須服役40年，大概只有士官長能夠做這麼久，人數將會被侷限，這樣的設計是為了讓更多有志從軍的人能留在軍隊長久一點，又不打亂軍中的分工、年齡層，在兩者考量下做了這樣的調和處理。