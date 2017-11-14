陳金德農舍違規800平方公尺 網友質疑：只罰6萬太輕

陳金德自家農舍違規800平方公尺罰6萬，網友質疑罰太輕。（記者簡惠茹攝）

2017-11-14 18:19

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德上任後第一張違規農舍罰單，先罰自己，今天下午罰單出爐，違規面積達800平方公尺，地政處說，依據區域計畫法裁罰基準，開出6萬元罰單，限期3個月改善，否則將連續開罰。不過，違規面積達800平方公尺只罰6萬，有網友質疑罰太輕。

陳金德今天宣布退還違規農舍加徵的房屋稅，預計12月底將退稅支票送達給當事人。他說，其中一棟就是他家，他將捐出退稅金額1萬5000元，並請地政處按照區域計畫法開立罰單，同時捐出代理縣長任期內所有薪資約250萬元給農業發展基金會，做為農地農用永續發展使用。

陳金德的農舍是民國96年購入，去年移轉到前妻黃素琴名下。地政處到場現勘，並調閱歷年航照圖發現，根據101年的航照圖，陳金德的農舍就有違規填土與設置擋土牆等情形，當時地主是陳金德，裁罰對象可以選擇當時行為人或現在的地主，陳金德要求從自己罰起，上任後首張罰單就是罰「陳金德」。

地政處：依裁罰基準開罰

網友紛紛質疑，最高可以裁罰30萬元，為什麼只裁罰6萬？地政處說，違規農舍如果未在期限內改善，可依違反都市計畫法或區域計畫法，連續開罰6萬到30萬元，直至改善為止，根據「宜蘭縣非都市土地違反使用管制案件裁罰基準」，違規面積1000平方公尺以下罰6萬元，1001到3000平方公尺罰8萬元，3001到5000平方公尺罰10萬元，5000平方公尺以上罰30萬元。

宜蘭縣代理縣長陳金德上任後第一張違規農舍罰單，先罰自己。（記者簡惠茹攝）